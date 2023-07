„Wir werden jedes Jahr ein Stückchen besser“

Intensiv-Team steht für die dringendsten Fälle bereit

Neben drei Außenposten hinter der Hauptbühne, am Ringübergang und am Campingplatz gibt es noch ein kleines Spital beim sogenannten Medical Center. Dort, wo sonst verletzte Rennfahrer aufschlagen, versorgen Notarzt Markus Wachtler und sein Team die schwereren Fälle. Wer nicht vor Ort behandelt werden kann, wird ins Krankenhaus gefahren oder - in den dringendsten Fällen - sogar per Hubschrauber geflogen. In einer 12-Stunden-Schicht behandelt Wachtler rund 60 Patienten. „Es ist eigentlich alles dabei. Neben - großteils kleineren Verletzungen - sind vor allem Kreislaufprobleme und Alkoholvergiftungen ein großes Thema“, berichtet der Oberarzt.