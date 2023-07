„Für den Aufbau braucht es richtige Experten“

„Das Electric Love Festival braucht die besten Experten für den Aufbau am Salzburgring“, sagt der Festival-Mitarbeiter Günter Baumgartner. „Vor allem die Bühnen sind nicht so einfach zum Aufstellen“, weiß Baumgartner. Neben den fünf unterschiedlich großen Bühnen – Mainstage, Hard Dance Factory, Club Circus, Heineken Starclub und Shutdown Stage – mussten vor dem Festivalstart auch noch die VIP-Lounges und die angekaufte Autodrombahn für die Roller-Disco errichtet werden. Die letzten Aufbauarbeiten für das zweitgrößte Musikfest Österreichs konnten am Dienstag aber erfolgreich abgeschlossen werden. „Das Wetter hat super mitgespielt und alles lief nach Plan ab“, sagt Baumgartner.