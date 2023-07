Zur Begrüßung gab es für alle eine kalte Dusche

Ein Unwetter zog am Anreisetag über das Areal des Electric Love Festivals am Salzburgring. Die Stimmung auf den Zeltplätzen konnten Regen, Blitzschlag-Gefahr und Sturm aber nicht anhaltend trüben. Und das obwohl die Gäste kurzzeitig sogar in ihren Autos ausharren mussten! Ab Donnerstag herrscht rund um den Ring wieder drei Tage lang Ausnahmezustand. Am Mittwochabend stimmten sich die ersten Elektro-Fans schon bei der „Warm Up Party“ ein.