Party des Jahres mit Mega-Show eröffnet

Jedes Jahr zählt sie zu den Pflichtterminen am Electric Love Festival. Die Rede ist von der Eröffnungsshow. An den 15 Minuten von 21.45 bis 22 Uhr arbeiten das Team hinter der Veranstaltung und DJ Wolfram Felice, der sich mittlerweile „Slashy Disco“ nennt, fast ein ganzes Jahr. „Da steckt richtig viel Aufwand dahinter“, erzählte Felice im Vorfeld. „Wir wollen, dass das Opening den Menschen in Erinnerung bleibt.“