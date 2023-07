Sozialleistungen kosteten 2022 136 Mrd. Euro

Die Sozialausgaben sind 2022 nach vorläufigen Berechnungen von Statistik Austria gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozent auf rund 136 Mrd. Euro gestiegen. Da das Wirtschaftswachstum mit einem Plus von 10 Prozent aber deutlich stärker ausfiel, sank die Sozialquote - also der Anteil der Sozialausgaben am nominellen Bruttoinlandsprodukt (BIP) - auf 30,5 Prozent (2021: 32,9 Prozent). Besonders teuer kamen den Staat die Ausgleichszahlungen für die Teuerung.