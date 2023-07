Urlaubszeit als Hochsaison für Internetbetrüger

Cyberkriminalität erlebt einen stetigen Wandel. In dem Moment, in dem ein neues Schloss erfunden wurde, arbeitet ein Verbrecher daran es zu knacken. Durch den technologischen Fortschritt entwickeln sich ständig neue Bedrohungen. Um so notwendiger ist es, dass sich Unternehmen rechtzeitig vor Pishing, Ransomware und Co. schützen.