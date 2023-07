Wer ist der stärkste Gockel im Silicon Valley?

Die Rivalität zwischen dem verhaltenskreativen Twitteranten und dem datensammelnden Nerd ist groß, die persönliche Abneigung echt. Die beiden Mogule schenken sich nichts, auch nicht auf professioneller Ebene. So muss Elon Musks Kurzmitteilungsdienst Twitter einen mächtigen neuen Konkurrenten fürchtet. Ausgerechnet der Facebook-Konzern Meta von Mark Zuckerberg brachte in der Nacht auf Donnerstag seine App „Threads“ mit ähnlicher Funktionsweise in mehr als 100 Ländern an den Start. Threads ist an Metas Foto- und Video-App Instagram gekoppelt und gilt als aussichtsreichste Konkurrenz für Twitter.