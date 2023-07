Eindringling im Parlament: So kam er in den Saal

Tatsächlich schlich er sich jedoch in den Plenarsaal und nahm auf der zu diesem Zeitpunkt leeren Regierungsbank Platz. In einer von der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures umgehend verfügten Sitzungspause wurde er ohne Widerstand aus dem Saal gebracht. Zuvor hatte der Störenfried noch kundgetan: „Jesus Christus ist eure Rettung.“ Bei der Vernehmung durch die Polizei behauptete er, sich am Weg zur Besuchergalerie „verlaufen“ zu haben.