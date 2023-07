Eindringling besetzt Regierungsbank im Parlament

Viel zu gering, meinte der SPÖ-Abgeordnete Kai Jan Krainer daraufhin und forderte einmal mehr, dass „die Superreichen in diesem Land endlichen ihren Beitrag leisten sollen“. Rund 300 Menschen besäßen hierzulande ein Drittel des vorhandenen Geldes. Das sei „vergleichbar mit Russland“, nicht aber mit westeuropäischen Staaten. Was die Kaufkraft angehe, so empfahl Krainer dem Finanzminister einen „Realitätscheck“ zu machen, da ein Drittel der Österreicher nicht mit dem Geld auskomme. „Wolf und Benko können sich mehr leisten als früher“, da die ÖVP als Interessensvertreterin von Konzernen agiere, höhnte Krainer.