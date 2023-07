Diese Gefahren lauern im Garten auf Ihre Kinder

Am 18. Juni musste ein Zweijähriger in Sierning nach einem Sturz in den Pool reanimiert werden, eine Woche später rettete ein Vater seine vierjährige Tochter vor dem Tod im hauseigenen Gewässer. Der letzte Fall datiert vom 6. Juli, als ein Opa zum Lebensretter seines dreijährigen Enkels wurde. Alle Unfälle gingen glimpflich aus. Doch der Schock sitzt tief.