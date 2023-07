Jetzt fix: Jeder Haushalt muss für ORF zahlen

Medienriese in den roten Zahlen

Die gegenwärtige Sieben-Tage-Beschränkung für Abrufe in der TVthek wird je nach Inhalt auf einen längeren Zeitraum ausgedehnt. Dafür erwarten den ORF stärkere Werbebeschränkungen im Radio- und Digitalbereich sowie mehr Transparenzpflichten etwa bei Nebeneinkünften. Durch die Werbedeckelung bekommt der ORF weniger Einnahmen daraus als früher, Generaldirektor Roland Weißmann sieht sich deswegen gezwungen seinen Sparkurs fortzusetzen. Der ist auch notwendig, weil der ORF trotz eines Milliardenumsatzes in die roten Zahlen rutscht, wie vergangene Woche bekannt wurde. Den Medienriesen erwartet für 2023 ein Minus von 17 Millionen Euro.