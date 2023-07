Best Friends - als unser Freund „Agur“ noch lebte

Wenn ich nach Hause komme, stupst mich unsere Katze „Jeanny“ vorsichtig am Kopf und beginnt laut zu schnurren. Ihr Sohn „Toni“ hingegen erzählt nach seinen Streifzügen durch die Wiener Gärten wild schreiend von erlebten Abenteuern. Seit Kurzem steht ein großes Bild von ihrem besten Freund, unserem verstorbenen Hund, im Arbeitszimmer am Boden. Nun verbringen die Katzen nach ihrer Heimkehr oft Stunden bei ihm, kuscheln förmlich am Abbild des Rudelchefs.