Rudi Anschober: Lieber Agur!

Als wir dich vor fast 13 Jahren aus der Steiermark geholt haben, zeigten uns deine riesigen Pfoten, welch wunderschöner großer Hund du bald werden wirst. Rasch hast du dich mit unseren Katzen angefreundet, bist ein wichtiger Teil unseres Lebens geworden. In der Früh als Erstes eine Runde mit dir in der Natur, in der Nacht eine letzte.