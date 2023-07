Philippinen werben mit Bildern anderer Länder

Diese Werbekampagne lief nicht wie geplant: Die Philippinen wollten mit einem traumhaften Werbeclip für ihr Land werben. Doch stattdessen sorgte das Video für Gelächter und Ärger, da nicht ausschließlich Aufnahmen der Philippinen gezeigt wurden. Darin etwa zu sehen: Reisterrassen in Indonesien, ein Fischer in Thailand, die Landebahn eines Flughafens in der Schweiz und Sanddünen in den Vereinigten Arabischen Emiraten.