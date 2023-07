Kocher: Homeoffice-Regeln sollen angepasst werden

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will die seit April 2021 geltenden Homeoffice-Regelungen noch in dieser Legislaturperiode etwas überarbeiten. „Ich bin zuversichtlich, dass es uns gemeinsam mit den Sozialpartnern gelingen wird, Maßnahmen noch weiter zu verbessern und noch praxistauglicher zu gestalten“, sagte Kocher am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien. Homeoffice-Möglichkeiten außerhalb der eigenen vier Wände sollen laut Kocher ausgeweitet werden.