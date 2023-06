Ungarn blockiert Schwedens NATO-Beitritt weiterhin

Auch Türkei bremst weiter

Neben Ungarn blockiert auch die Türkei den NATO-Beitritt Schwedens. Diese wirft Schweden vor, nicht genug gegen kurdische Terroristen zu tun. Außerdem wird dem nordischen Land Islamfeindlichkeit vorgeworfen. Erst am Mittwoch musste die schwedische Polizei nach entsprechenden Gerichtsentscheidungen die öffentliche Verbrennung eines Korans in Stockholm zulassen, was scharfe Proteste nicht nur in der muslimischen Welt auslöste. Auch die USA bezeichneten die Verbrennung religiöser Texte als „respektlos und beleidigend“.