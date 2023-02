Türkei will nun Gespräche mit Schweden fortsetzen

Finnland und Schweden hatten die Mitgliedschaft in dem westlichen Verteidigungsbündnis im vergangenen Mai unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beantragt. Den Beitritt müssen alle 30 NATO-Länder ratifizieren. Die Türkei blockiert das Verfahren seit Langem. Sie wirft Schweden unter anderem vor, nicht konsequent genug gegen Menschen und Organisationen vorzugehen, die Ankara als terroristisch einstuft. Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson stellte eine neue Terrorgesetzgebung seines Landes bis zum Treffen am 9. März in Aussicht.