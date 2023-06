Irak statt Ukraine: Bidens nächstes Hoppala

US-Präsident Joe Biden (80) hat sich in letzter Zeit mehrmals kleine Hoppalas geleistet, die oft auf sein Alter zurückgeführt werden. Am Mittwoch war es wieder so weit: In einer Äußerung über Kremlchef Wladimir Putin brachte er den Irak und die Ukraine durcheinander. Der Versprecher war ein gefundenes Fressen für seine politischen Gegner.