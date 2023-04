Aufregung um Biden-Versprecher in Irland

„Es ist eine Ehre, nach Hause zu kommen in die Heimat meiner Vorfahren“, sagte Biden in Dublin. Am Mittwoch hatte er in Dundalk im Nordosten Irlands, von wo Vorfahren vom ihm stammen, in der Innenstadt Hände geschüttelt, Selfies mit Einwohnerinnen sowie Einwohnern gemacht und in einem Pub gesprochen. Diverse Vorfahren des katholischen US-Präsidenten stammen aus Irland - einige etwa aus dem County Louth im Nordosten, wo Biden am Mittwoch seinen ersten längeren Stopp einlegte. Bei der Reise wird er unter anderem von seinem Sohn Hunter und seiner Schwester Valerie begleitet.