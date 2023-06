Biden hebt bei indischer Hymne Hand zum Herz

„Rechte Hand aufs Herz legen“

Im Title 36 des United States Code, einer Sammlung von Rechtsvorschriften, heißt es: „Verhalten während der Darbietung der Nationalhymne: Wenn die Flagge gehisst ist, sollen alle Anwesenden mit Ausnahme derjenigen, die eine Uniform tragen, sich stehend zur Flagge wenden und die rechte Hand auf das Herz legen. Männer, die keine Uniform tragen, sollen ihre Kopfbedeckung mit ihrer rechten Hand abnehmen und sie so an die linke Schulter halten, dass sich ihre Hand über dem Herzen befindet. Uniformierte Personen sollen von der ersten bis zur letzten Note der Hymne salutieren. Ist keine Flagge gehisst, sollen sich alle Anwesenden in die Richtung der Musik wenden und sich so verhalten, als würde die Flagge gezeigt.“