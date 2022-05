George W. Bush vertut sich mit Irak und Ukraine

Der optisch kaum veränderte, aber etwas fahrig wirkende 43. US-Präsident hatte bei einer Veranstaltung im texanischen Dallas gesprochen. Und dort gegen Russland ausgeteilt. Die Wahlen seien getürkt, Systemgegner inhaftiert oder „anderweitig von der Teilhabe am Wahlprozess eliminiert“. Das führe zu einem Fehlen von „Checks and Balances“ (der klassischen gesellschaftlichen Gewaltenteilung) in Russland.