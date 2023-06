Erste Anträge für neue Grenzvignette eingelangt

Oft kein triftiger Grund

Wenig Aussicht auf eine Sondergenehmigung haben ebenso ungarische Eltern, die ihre Kinder zur Schule in Mattersburg oder zum Bahnhof in Baumgarten bringen wollen. „Öffentliche Verkehrsmittel stehen bereit. Es gibt optimale Zugverbindungen für Schüler aus Sopron“, lautet die Begründung. 1000 Anträge werden insgesamt erwartet. Läuft alles nach Plan, ist das Verfahren innerhalb weniger Tage erledigt. In schwierigen Fällen kann die Fertigstellung möglicherweise Wochen dauern.