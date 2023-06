Abgang fix: Sturm verkauft Juwel an die Austria

Mit 17 Jahren und einem Monat war Moritz Wels der jüngste Österreicher, der in der Europa League debütierte - am 4. November 2021 lief der Steirer sieben Minuten auswärts gegen Real Sociedad in Spanien auf. Jetzt lief der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler „über“, verlässt Graz und wechselt fix zur Wiener Austria.