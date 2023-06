Bei Feier brutal attackiert: Tiroler reanimiert

Völlig eskaliert ist am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Männern (32 und 63 Jahre) bei einer privaten Feier in Bad Häring im Tiroler Bezirk Kufstein. Nachdem sich die beiden Einheimischen in die Haare geraten waren, soll der 32-Jährige seinen Kontrahenten derart heftig attackiert haben, dass dieser zusammenbrach und leblos liegen blieb. Der Mann musste reanimiert werden. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.