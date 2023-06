So wird Stadt Wien jetzt die Energiepreise senken

Die Kosten für Mieten, Lebensmittel und Energie sind in den vergangenen Monaten sprunghaft gestiegen - das finanzielle Polster vieler Wiener ist längst aufgefressen. Auf der anderen Seite verzeichnen die Konzerne Rekordgewinne. Werden ihre Mehrkosten aufgrund der Krise in der Regel rasch auf die Kunden abgewälzt, geht es in die andere Richtung meist spürbar zäher.