OÖ will sich nicht grenzenlos „einrauchen“ lassen

„Cannabis-Schwemme“ aus Tschechien

Dagegen hat sich LH Thomas Stelzer ja schon massiv gewehrt, er will Oberösterreich – so wie sich selber stellvertretend in der Karikatur – gewiss nicht grenzenlos „einrauchen“ lassen. Das gilt auch für Tschechien, von wo nun auch eine „Cannabis-Schwemme“ drohe, wie OÖVP-Parteimanager Florian Hiegelsberger aufzeigt. Dort liege jetzt ein Regierungsplan auf dem Tisch, gemäß dem die Cannabis-Liberalisierungen in Tschechien ab 2025 sogar noch weitgehender wären als in Deutschland.