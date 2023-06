So scheiterte die „Krone“ beim Olympia-Casting

Anschieben, einspringen, Kopf einziehen und im Ziel bremsen - die Aufgaben für eine Bob-Anschieberin klingen einfach. Dachte sich auch die „Krone“ und zog sich selbst das Sportgewand über. Zweimal die neue Leichtathletikhalle rauf und runter, schon war der Puls in schwindelerregenden Höhen, die Muskulatur aufgewärmt. Zumindest im Sinne des Redakteurs. „Wir haben einen 30-Meter-Sprint, Standweitsprung und eine Anschiebebahn vorbereitet.“ So will Katrin Beierl die rund 20 Kandidatinnen auf Herz und Nieren prüfen. Und der „Krone“ die Grenzen aufzeigen.