Donauinselfest: Zu viele Besucher am ersten Abend

„Macht keinen Sinn mehr zu kommen“

Auch von der Polizei Wien hieß es kurz darauf: „Liebe Leute, wir schließen uns der Bitte an, wenn ihr jetzt noch nicht auf der Donauinsel seid, macht es wirklich wenig Sinn zu kommen!“ Rapper RAF Camora sprach bei seiner Show von „800.000 Menschen, die hier sind“. Ob es wirklich so viele waren, lässt sich nicht unabhängig überprüfen - dass die Insel aber bereits am ersten Tag des Festivals dicht war - das hat es wohl auch vor der Corona-Pause nicht oft gegeben.