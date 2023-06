Donauinselfest: Polizei sieht aktuell keine Gefahr

Nachdem am Sonntag ein möglicherweise geplanter Anschlag auf die Pride-Parade in Wien vereitelt wurde, steht für die Veranstalter beim am Freitag startenden Donauinselfest die Sicherheit „an erster Stelle“. Dank des umfassenden Sicherheitskonzeptes sieht die Polizei keine Gefahr für einen weiteren potenziellen Anschlag.