Ludwig und Babler drehten Runden am Donauinselfest

Babler bezeichnete es als „ungewohnt“ nun in offizieller Funktion und nicht als normaler Besucher am Donauinselfest zu sein. In den vergangenen paar Jahren war er zwar nicht hier, aber seit Gründung in etwa 15 bis 20 Mal, sagte der neue oberste Sozialdemokrat. So ein Festival mitten in einer Millionenstadt bezeichnete er als „echtes Privileg“. In Traiskirchen gebe es zwar auch ein Festival, aber das sei nicht vergleichbar, schmunzelte er und stieg auch bereitwillig in einen von der MA48 reparierten VW-Käfer ein, um für Fotos zu posieren.