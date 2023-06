Griechische Wahl: Vom Finanz-Saulus zum -Paulus

Wenn am Sonntag die griechischen Wähler wieder an die Urnen gerufen werden, sollte das klarere Verhältnisse bringen. Beim zweiten Anlauf gilt ein anderes Wahlrecht, der konservative Premier Kyriakos Mitsotakis könnte/dürfte die absolute Mehrheit schaffen. Der Mann ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch mit unpopulären Maßnahmen, etwa im Sozialbereich, Wähler für sich gewinnen kann, so man eine klare Strategie verfolgt.