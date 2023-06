Im Drogenrausch mit Wohnmobil Zivilstreife gerammt

Polizisten führten am 20. Juni 2023 gegen 19 Uhr im Süden von Linz Ermittlungen durch. Währenddessen lenkte ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Perg ein nicht zugelassenes Wohnmobil mit gestohlenen Kennzeichen auf der Südtirolerstraße entgegen der Einbahn Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung mit der Blumauerstraße kollidierte er mit einem abgestellten Zivilstreifenwagen und in weiterer Folge mit einem ihm entgegenkommenden Pkw.