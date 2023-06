So läuft der Job eines Flugbegleiters wirklich ab!

Ein Leben wie Cindarella

In Mailand bestätigt sich zumindest das Vorurteil, dass Flugbegleiter in ihrem Job die schönsten Städte der Welt sehen dürfen. Trotz aller Müdigkeit will sich das Team es sich nicht nehmen lassen, den Mailänder Dom zu sehen und durch die Stadt zu schlendern. Ein paar Häppchen in einem Lokal mit Aussicht dürfen auch nicht fehlen - bevor es um 20.00 Uhr wieder Richtung Hotel geht. Ein Gläschen geht doch noch? Überredungsversuche sind chancenlos - die Ruhezeit muss eingehalten werden.