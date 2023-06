Millionen aus London für ukrainische Cyberabwehr

Großbritannien will sein Programm zur Unterstützung der ukrainischen Cyberabwehr ausweiten. Die Regierung kündigte in London an, 16 Millionen Pfund (18,73 Millionen Euro) zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Weitere neun Millionen Pfund könnten demnach von internationalen Verbündeten hinzukommen. Das Paket werde die Ukraine besser in die Lage versetzen, ihre kritische Infrastruktur gegen russische Angriffe zu verteidigen.