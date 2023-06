Filip Potocki: „Wir wollen eine Lücke schließen“

„Krone“: Filip, drei Tage Lido Sounds sind nun Geschichte. Wie bilanzierst du am Ende?

Filip Potocki: Ich sehe die Gesichter der Menschen und es scheint so, als ob es sehr vielen gefallen hat. Von den Künstlern haben wir großartiges Feedback bekommen. Viele konnten gar nicht fassen, dass das Lido Sounds das erste Mal stattfand, weil vieles schon so reibungslos funktionierte und durchdacht war. Einiges hat sich währenddessen dynamisch verändert, weil wir uns in einer Stadt befinden und viele Dinge, wie etwa Sicherheitskonzepte, kurzfristig geändert werden mussten. Freitag mussten wir das Konzert wegen Regens zweimal unterbrechen, am Sonntag brannte es so runter, dass es zu wenig Schatten gab. Vielleicht hätten wir die Donau besser einbinden können, aber man kann nicht alles vorhersagen.