„Extremisten richten sich gezielt an Jugendliche“

Das Internet ist nach wie vor ein zentraler Faktor für Propaganda und Radikalisierung. Neben Social-Media-Plattformen, Messengerdiensten, Online-Foren und Videospielplattformen nutzen terroristische, gewalttätige und extremistische Kreise aber auch unbekanntere beziehungsweise eigens aufgebaute Plattformen„, so der jüngste Europol-Bericht zur Terrorlage in der EU - wie die “Krone" noch am Tag des vereitelten Anschlags berichtete.