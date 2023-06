Zwei Jugendliche nach Anschlagsplänen in U-Haft

Kontakt zu Umfeld von Wien-Attentäter

Gegen einen von ihnen wurde in der Vergangenheit bereits wegen terroristischer Vereinigung ermittelt, das Verfahren aber wieder eingestellt. Bekanntlich dürfte sich der Wien-Attentäter, der am 2. November 2020 in der Bundeshauptstadt einen Terror-Anschlag verübte und dabei vier Unbeteiligte erschoss, unter anderem in der Wohnung eines radikal-islamistischen Predigers in St. Pölten radikalisiert haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten die nunmehr festgenommenen Verdächtigen weder den Attentäter noch den salafistischen Prediger Argjend G., dessen Wohnung in St. Pölten der spätere Wien-Attentäter mehrmals aufgesucht hatte, persönlich. Allerdings dürften sie in Chatgruppen Personen aus dem Umfeld getroffen haben.