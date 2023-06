Kiew eroberte Dorf „mit kolossalem Verlust“ zurück

„Den ukrainischen Streitkräften ist es gelungen, es (das Dorf) unter seine Kontrolle zu nehmen“, schrieb Wladimir Rogow am Sonntag in seinem Telegram-Kanal. Dass Moskau Verluste zugibt, kommt eher selten vor. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gab es dazu nicht. Das britische Verteidigungsministerium erklärte in einem Bericht am Sonntag, dass es schwere Verluste auf ukrainischer und auf russischer Seite durch die heftigen Kämpfe gegeben habe.