Sperrtrupps schossen auf eigene Soldaten

Der ehemalige Häftling Anton wurde mit der Aussicht auf Begnadigung in den Kriegsdienst gelockt. Im März sei er von Schrapnellen unter anderem am Kopf schwer verwundet und von einem Arzt als kriegsuntauglich erklärt worden. Trotz dieser Verletzungen sei er wieder zurück an die Front geschickt worden. Ein taktischer Rückzug sei ihnen dort verwehrt worden - so hätten sich hinter ihnen ein sogenannter Sperrtrupp mit Schießbefehl befunden. Anton wurde von ukrainischen Kugeln zuerst im Bein, dann im Arm getroffen haben. Er rief den feindlichen Einheiten schließlich zu: Wenn wir zurückgehen, erschießen sie uns!" In Gefangenschaft habe er nun realisiert, „dass wir in diesem Krieg nicht auf der guten Seite stehen“.