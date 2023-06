„Bis zum Kriegsende ist es noch ein langer Weg“

Osatschuk ist an der Front im Donbass stationiert. Der Verlauf der Gegenoffensive in seinem Frontabschnitt sei dennoch positiv, erklärte der Offizier - die Streitkräfte rückten jeden Tag weiter vor. Vergleiche man den Krieg in der Ukraine mit dem Ersten Weltkrieg, „dann befinden wir uns im Jahr 1916, nicht weiter“, sagte der promovierte Historiker. Danach dauerte der Erste Weltkrieg noch zwei weitere Jahre. Osatschuk ist laut Bericht in Tschassiw Jar nahe der Stadt Bachmut eingesetzt, die nach monatelangen schweren Gefechten derzeit von russischen Truppen besetzt ist.