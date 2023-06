Russischer Befehlshaber bei Raketenangriff getötet

2023 erster getöteter russischer General

Er ist der erste russische General, der in diesem Jahr beim Krieg in der Ukraine getötet wurde. Der Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums zufolge setzt sich die problematische Kriegsbilanz der 35. Armee damit fort: Teile dieser Streitmacht waren vergangenes Jahr am Massaker in der Kiewer Vorstadt Butscha beteiligt, im Juni 2022 wurde die Truppe in der Nähe von Isjum in der Ostukraine weitgehend ausgelöscht.