USA helfen Ukraine, Putins Generäle zu töten

Schleppende Offensive zwingt Generäle an die Front

Russland hält sich bedeckt, was die Anzahl der gefallenen Generäle betrifft - dass auch hochrangige Offiziere getötet werden, ist ungewöhnlich. Wegen des unerwartet effektiven Widerstands der Ukraine mussten auch viele Generäle höchstpersönlich an die Front und gerieten somit in Gefahr.