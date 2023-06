„Wird schwer, russische Schwachstellen zu finden“

„Die Russen haben die Verteidigung gut vorbereitet, dafür hatten sie ja auch vier Monate Zeit“, so der Brigadier. Zudem wurden laut russischen Medienberichten zahlreiche Panzer, die vom Westen in die Ukraine geliefert wurden, bereits zerstört. „Man muss diese Zahlen relativieren“, so Eder, „Es stimmt, dass ukrainische Panzer getroffen wurden. Die russischen Zahlen sind aber sicher zu hoch.“ Aber: Dass russische Truppen Leopard und Bradley Panzer erbeutet haben sollen, „wird stimmen.“