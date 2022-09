Rücktritte: Slowakei bekommt Minderheitsregierung

Die seit Monaten anschwellende Koalitionskrise in der Slowakei hat am Montag mit dem Rücktritt dreier weiterer Minister der neoliberalen Freiheit und Solidarität (SaS) ihren Höhepunkt erreicht. Die Partei von Liberalen-Chef Richard Sulik hat damit definitiv die Regierungskoalition verlassen und ziehe sich in die Opposition zurück, bestätigte er. Die drei verbleibenden Koalitionspartner werden sich im 150 Mitglieder zählenden Parlament nur noch auf 70 Mandatare stützen können.