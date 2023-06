Zur Urlaubssaison droht Grenzfiasko mit Slowenien

Verhärtete Fronten im Streit um die österreichischen Grenzkontrollen zum südlichen Schengen-Nachbarland Slowenien. Österreich hatte die Kontrollen Mitte Mai für ein halbes Jahr verlängert, was in Ljubljana weiterhin für starke Verstimmung sorgt. Nun könnte sich die Situation in der Urlaubssaison so richtig zuspitzen und viele Touristen verärgern. Am Dienstag kommt es zu einem brisanten Gipfeltreffen im Bundeskanzleramt. Kann dieses den Streit lösen?