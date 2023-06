Vertrauensindex: „Politiker ausgelassen“

Wenig Vertrauen wo am stärksten kontrolliert wird

Einige Leser haben auch bemerkt, dass das Vertrauen in jene Brachen, welche am stärksten kontrolliert und reglementiert werden, am niedrigsten zu sein scheint. „Offenbar schenken die Menschen eher ihr Vertrauen jemandem, der machen kann was er will und für den so gut wie keine Regeln gelten“, stellt etwa Cadmium fest. Dem fügt Leser MaxManus noch an: „Und genau denen am meisten vertraut wird sind die, wo das Personal am wenigsten verdient!“