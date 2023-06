Warten, bis sich der Staub legt

Es war Bablers Woche. Interviews in allen Zeitungen, Magazinen im Fernsehen und am Sonntag im Ö3-„Frühstück“. Die Fangemeinde schlägt im Glücksrausch Purzelbäume. Seit Jahren im Wartezimmer der Macht lungernde Linke versuchen sich in einem Wettbewerb der Vorsitzenden-Anhimmelung, um Posten in den Politbüros der SPÖ in Stellung zu bringen.