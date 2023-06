Porsche Mission X: Da kommt ein echtes Hypercar!

Akku im Schaufenster

Wo herkömmliche Hypercars stolz ihre 8-, 10- oder 12-Zylindermotoren zur Schau stellen, erlaubt der Mission X durch eine Glasscheibe einen Blick auf seinen Akku. Nicht ohne Grund. Zum einen ist die Batterie zentraler Bestandteil der 900-Volt-Systemarchitektur, die superschnelle Ladezeiten erlaubt. An einer geeigneten Ladesäule soll der Strom doppelt so schnell fließen wie beim derzeitigen Topmodell der Marke, dem Taycan Turbo S, was eine Ladestärke in der Spitze von über 500 kW bedeuten würde. Zum anderen soll die mittige Position die Masse zentrieren und für neutrales Kurvenverhalten sorgen. Gesetzt sind Antriebswerte, die deutlich über dem Niveau des aktuellen 911 GT3 RS liegen. Was bedeutet: In der Spitze mehr als 300 km/h, und die Tempo-100-Marke sollte eine Serienversion in weniger als drei Sekunden knacken.