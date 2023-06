3327 Kilometer mit dem Rad

Hoch motiviert hatte, wie berichtet, Ernst Artner, seine abenteuerliche Ultraradtour am 26. Mai zeitig in der Früh in Stadtschlaining gestartet. Seither trat der 48-Jährige unermüdlich in die Pedale. Meist klingelte sein Wecker um 5.12 Uhr, gegen 6 Uhr am Morgen ging es dann ohne Frühstück los. „Ich verbringe jeweils mehr als zehn Stunden im Sattel, um im Schnitt 250 Kilometer und 1800 Höhenmeter zurückzulegen.“ Atem(be)raubende Landschaften säumten seinen Weg zur Atlantikküste in Portugal. In Tarvis erlebte der Burgenländer hautnah das pulsierende Renngeschehen des Giro d'Italia, während er in Monaco die Formel-1-Rennstrecke mit seinem Rad erobern konnte.