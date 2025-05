NS-Wiederbetätigung: „Ich habe es lustig gefunden“

Vorweg eine Warnung an alle, die es originell finden oder gar davon überzeugt sind, nationalsozialistisches Gedankengut via WhatsApp am Handy zu verschicken: Das ist Wiederbetätigung! Wer solche Bilder oder Texte an mehr als zehn Personen gleichzeitig weiterleitet, etwa in Gruppen, muss nach der Novellierung des Verbotsgesetzes am 1. Jänner 2024 mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen. Für jene, die damit Einzelpersonen kontaktieren, beträgt der Strafrahmen immer noch bis zu 5 Jahre.